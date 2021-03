Lecce, positivo al Covid il titolare di una nota pasticceria: «Chiudo per proteggere dipendenti e clienti»

Un caso di positività al Covid anche in una delle più note pasticcerie della città di Lecce. Il Covid-19, stavolta, ha colpito il titolare della pasticceria Capilungo, al quartiere Stadio. E a darne notizia è stato lo stesso Luca Capilungo su Facebook, con un post che ha commosso e colpito i clienti, non solo leccesi, dell'esercizio commerciale. Perché a decidere la chiusura non è stata la Asl, ma direttamente l'artigiano.

IL POST

«Vi comunico personalmente - ha scritto - che la pasticceria da oggi resterà chiusa per alcuni giorni a causa della mia positività al covid-19. Resteremo chiusi tutto il tempo necessario per effettuare i tamponi allo staff e mettere in sicurezza la nostra attività. Nonostante non ci sia una disposizione delle autorità competenti sento il dovere di chiudere, per salvaguardare la salute dei miei collaboratori e di voi preziosi clienti. Come potete immaginare, fermarsi in questo periodo rappresenta un grave danno economico, ma per quanto mi riguarda la salute non ha prezzo. Colgo l'occasione per comunicarvi che sto bene e non vedo l'ora di tornare in pasticceria a lavorare, con la passione e la voglia di sempre».