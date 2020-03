La giustizia si ferma: «Sanificazione di tutti i tribunali fino al 14 marzo»

Ultimo aggiornamento: 18:32

I capi degli uffici giudiziari di Lecce - alla luce del contagio da coronavirus accertato per un avvocato del Foro salentino - hanno disposto il rinvio di tutte le udienze che si sarebbero dovute tenere la prossima settimana. Il provvedimento, firmato oggi, è stato condiviso dalla Asl e dalla prefettura di Lecce, stante la «necessità e assoluta e indifferibile urgenza, a tutela della pubblica incolumità, di disporre la sospensione di tutte le attività ordinarie che comportino affluenza di pubblico e di utenza presso la Corte d'Appello, il Tribunale di Sorveglianza, il Tribunale dei minorenni e il Giudice di Pace e delle Procure di Lecce fino alla completa sanificazione degli ambienti» e, comunque, fino al 14 marzo.I presidenti degli uffici giudiziari, peraltro, avevano già disposto la sanificazione a partire da domani, mentre l'organismo congressuale forense aveva stabilito la sospensione delle udienze dal 6 al 20 marzo.Si entra dunque nel vivo, nella Corte d'Appello di Lecce, delle disposizioni impartite dal Governo con un decreto legge approvato la notte scorsa e che tecnicamente non è ancora entrato in vigore, ma prevede proprio lo stop alle udienze per 15 giorni e poi la possibilità, per i presidenti di uffici giudiziari, di stabilire la sospensione anche fino al 31 maggio.