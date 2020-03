Coronavirus, stretta anche sui tribunali: ipotesi stop fino al 30 giugno

Ultimo aggiornamento: 09:16

La giustizia potrebbe fermarsi per il coronavirus fino al 30 giugno. Ad un paio di settimane dalla sospensione feriale delle udienze. Come se, insomma, la prima parte dell'anno giudiziario fosse finita. In anticipo. In abbondante anticipo. E sarebbe questa la misura a più lungo termine decisa finora dal Governo. È l'ipotesi su cui sta lavorando il ministro Alfonso Bonafede nel decreto sul tavolo del Consiglio dei ministri conclusosi nella notte, che imporrebbe una serie di restrizioni a tribunali e procure in tutt'Italia.Stando alla bozza del provvedimento, slitterebbero a luglio le udienze civili e penali tranne una lista di eccezioni: la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali.Fatti salvi in particolare i procedimenti urgenti, le udienze su misure cautelari, quelle di convalida di arresti o fermi nei procedimenti che riguardano detenuti e imputati minorenni, le convalide di espulsioni dei migranti. Idem per le cause di competenza del tribunale dei minori, quelle sugli alimenti e le misure di protezione contro gli abusi familiari. Inoltre, potrebbero celebrarsi a porte chiuse i processi che normalmente sono pubblici. Gli avvocati penalisti hanno scritto al ministro della Giustizia per chiedere che per i tribunali vengano adottati provvedimenti a scopo precauzionale come avvenuto per le scuole.Cambia poco la vita per i detenuti all'epoca del coronavirus : nella bozza, nessun riferimento a eventuali limiti a colloqui con i familiari in carcere né ai trasferimenti per visite mediche esterne, come ha reclamato l'Unione dei sindacati di polizia penitenziaria. Tanto meno su mascherine, guanti monouso e disinfettanti nei penitenziari. Unica novità messa per iscritto è sulle udienze in videoconferenza, non più in aula, per chi sta in carcere o in custodia cautelare. Al di là dei dettagli, il decreto metterebbe ordine nell'attività giudiziaria, andata avanti in ordine sparso nelle ultime ore.Si attende quindi il provvedimento definitivo. Ferma restando l'astensione dalle udienze proclamata da ieri fino al 20 marzo dall'Organismo congressuale forense. Con adesione all'unanimità nella giornata di ieri.Fino a quando entreranno in vigore le disposizioni del Ministro, fanno da riferimento le indicazioni fornite dal provvedimento a firma del presidente distrettuale della Corte d'Appello, Lanfranco Vetrone, e del procuratore generale Antonio Maruccia: rinvio di tutte le udienze fissate a marzo, con prescrizione a lungo termine. Udienze per fasce orarie. Ed uso massiccio e ragionato degli strumenti informatici per l'invio degli atti. Ed ora anche - come disposto dal presidente facente funzione del Tribunale di Lecce, Anna Rita Pasca - anche per comunicare l'astensione dalle udienze. Tanto perché nelle prime ore della giornata di ieri l'assembramento di avvocati c'è stato comunque: la presenza si è resa necessaria per le udienze di rinvio. Ora basterà inviare una pec.Clima comunque teso nei palazzi di giustizia salentini: cancelleria con gli ingressi sbarrati da tavoli su cui depositare i fascicoli. Tanto per evitare - come è poi accaduto - che gli avvocati non impegnati in udienza si dedicassero alle pratiche di cancelleria.Gli avvocati intanto sono tornati a riunirsi: il Consiglio dell'ordine ha deliberato due punti. Primo: «Che si dia immediata attuazione alla richiesta di rinvio delle udienze, già formulata nella delibera del 4 marzo». Secondo: «Che l'attività di cancelleria e quelle relative all'ufficio Unep sia organizzate predisponendo il Front Office, nonché spazi adeguati, nel rispetto della norma vigente, per avvocati ed utenti dei servizi. Garantendo comunque il libero accesso».