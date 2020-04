Salentini bloccati in India: ok al rientro. Venerdì saranno a casa

Ultimo aggiornamento: 17:17

Sta per finire l'incubo dei salentini bloccati in India in piena emergenza sanitaria a causa dal Coronavirus e che avevamo lanciato nei giorni scorsi un appello affinché le autorità italiane si mobilitassero per farli rientrare in Italia. La buona notizia arriva direttamente da uno si loro, Ivan Conte, bloccato a Già con la moglie e la figlia si sei anni. Grazie al lavoro svolto dall'ambasciata e dal governo italiano, dopodomani faranno rientro in Italia con un volo straordinario messo a disposizione da Alitalia e che dovrebbe decollare dalla città indiana venerdì alle 23. L'aereo, decollato da Roma , è già arrivato in India. Prima dell'imbarco presso l'aeroporto di Panjim tutti i salentini saranno sottoposti comunque ai controlli sanitari previsti dalla procedura. La vicenda è stata seguita dal console generale di Mumbai Stefania Costanza.