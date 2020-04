Fotocopie vietate. Diffidati 11 titolari di attività commerciali, possono vendere solo articoli di cartoleria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente fotocopie, si possono acquistare solo articoli di cartoleria. Gli agenti della polizia municipale di Lecce si sono accorti che un'attività commerciale non consentita era invece aperta controllando uno scontrino fornito da un uomo per giustificare lo spostamento dichiarato nell'autocertificazione consegnata alla pattuglia.Da qui l'avvio dei controlli da parte della municipale che ha interessato tutte le copisterie e le cartolerie trovate aperte in via Taranto e via Adua.Gli agenti del nucleo di Polizia Amministrativa, sulla base della verifica incrociata di partite Iva e cosiddetti codici Ateco, identificativi dei settore economici e delle categoria di appartenenza, hanno diffidato i titolari di 11 attività commerciali dal fornire servizi di fotocopiatura, stampe digitali e preparazione di documenti che non rientrano tra quelle ammesse in virtù delle modifiche apportate dal DPCM del 10 aprile 2020 alla normativa anti CoVid-19, come specifica una nota del Governo. Redatti i verbali di sopralluogo, ma nessuna attività è stata sanzionata.Il mal tempo invece sembra aver trattenuto a casa molte persone, e non si sono registrate denunce nonostante le 24 autocertificazioni acquisite.Al numero 0832.230049, dedicato all’assistenza della popolazione, i volontari della protezione civile che rispondono dalla sede del COC di via Giurgola hanno ricevuto 134 chiamate, 50 per ritiro farmaci, di cui 34 dalla farmacia della cittadella della salute del Vecchio Fazzi, 12 richieste di spesa di generi alimentari e 72 di informazioni.Sempre attivo il numero 360.1055312, che riceve sms, whatsapp e telegram, dedicato alla comunità leccese di sordi e audiolesi.Le associazioni della Rete delle Povertà, grazie all’iniziativa di beneficenza“Lecce Solidale”, hanno consegnato 13 pacchi di generi di prima necessità.