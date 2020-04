Passeggiata domenicale in città. Sanzionata coppia di San Donato. Municipale: «Litorale tranquillo»

Ultimo aggiornamento: 20:23

Una domenica tranquilla per la polizia municipale di Lecce nuovamente impegnata nei posti di blocco in città e nelle marine per il contenimento del Covid-19 . Gli agenti della municipale hanno acquisito 68 autocertificazioni e solo tre sono state le sanzioni. Sarà stato il bel tempo o il giorno festivo, fatto sta che le uniche tre sanzioni sono state elevate nei confronti di persone che se ne andavano tranquillamente in giro, qualcuno aveva raggiunto la città da altri paesi probabilmente per la tradizionale passeggiata domenicale. Una coppia di San Donato è stata fermata in viale Lo Re, mentre un’altra coppia di leccesi era serenamente a passeggio in viale Cavallotti. Infine una signora è stata sanzjonata perché in barba ai divieti si stava recando a casa di un amico. Questi gli spostamenti ingiustificati sanzionati dalle pattuglie della polizia locale nella settima domenica di lockdown per il contenimento della pandemia da CoVid-19.I numeri dei controlli aggiornati dagli agenti alle 18 contano 68 autocertificazioni acquisite; gli agenti fanno sapere anche che non si è registrato traffico veicolare e pedonale sul litorale leccese monitorato sia dalle pattuglie della polizia locale che dalle due squadre di piloti di Polizia Locale, Protezione Civile e Settore Ambiente che hanno sorvolato con i droni le spiagge e l’entroterra in mattinata e nel primo pomeriggio.I volontari della protezione civile al lavoro nel Centro Operativo Comunale di via Giurgola hanno ricevuto solo 8 richieste per consegna di farmaci e 23 per informazioni.Sempre attivo il numero 360.1055312, dove inviare sms, messaggi whatsapp e telegram, dedicato alla comunità leccese di sordi e audiolesi.