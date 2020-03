«Noi restiamo in corsia, voi restate a casa»: l'appello commovente di medici, infermieri e farmacisti

Ultimo aggiornamento: 15:28

«Un saluto dal Polo Oncologico di Lecce . La tutela delle cure alle persone malate viene prima di tutto»: lo scrivono medici e infermieri del polo oncologico leccese, postando un'immagine, su Facebook, che vale più di mille parole. Come già avevano fatto i loro colleghi di Bari, anche gli operatori sanitari salentini invitano tutti a rispettare le norme dettate dal Governo, con il decreto “Io resto a casa”.«Noi restiamo in corsia» scrivono gli operatori sanitari, «voi restate a casa»: un richiamo al senso di responsabilità nei confronti dei più deboli, in particolare dei malati oncologici, gli immunodepressi, i malati cronici, soggetti fragili e già provati da patologie importanti, per continuare a combattere le quali hanno bisogno dell'aiuto di tutti noi. Hanno bisogno che si resti tutti a casa per ridurre le possibilità di contagio e contenere l'espansione del coronavirus Covid-19. Insieme, ce la faremo. Per loro, per noi stessi.La stessa iniziativa, in una sorta di catena ideale, è stata assunta da alcune farmacie di Lecce (nella foto, la De Pace Licignano), che hanno condiviso l'hashtag #turestaacasa e quello #andratuttobene.