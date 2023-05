Colpito alla testa da un "peso" lanciato da un compagno durante l'ora di educazione fisica: studente in ospedale

Colpito in testa dal “peso” lanciato da un compagno durante gli allenamenti per i campionati provinciali scolastici, un liceale 16enne di Copertino, si trova ora ricoverato in ospedale a Lecce. Il ragazzo non è in pericolo di vita, monitorato dai medici del nosocomio leccese, martedì prossimo subirà un intervento per la riduzione della frattura al cranio. Dalla scuola intanto arrivano le rassicurazione sulle attività sportive a norma e sull’esistenza dell’assicurazione per gli studenti atleti.

L'incidente durante gli allenamenti



L’incidente si è verificato martedì scorso, durante l’ora di educazione fisica. I ragazzi erano intenti ad allenarsi, quando pare per un’incomprensione al momento del lancio del peso tra l’atleta e il compagno che svolgeva il ruolo di arbitro, la pesante sfera metallica è stata scagliata ed ha colpito accidentalmente sulla traiettoria il 16enne.

L’alunno è stato prontamente soccorso dal docente che li seguiva e dal personale scolastico, che ha poi allertato il 118.

I sanitari giunti sul posto, hanno prestato le prime cure al ferito e disposto quindi il ricovero al “Fazzi” di Lecce. Il 16enne, sotto controllo dei medici, verrà operato martedì prossimo per ridurre la frattura al cranio rimediata nell’incidente.