Si toglie la mascherina e sputa in faccia al carabiniere: due arresti

Insofferenza ai controlli durante la serata di Pasquetta a Neviano. Amerigo Zizzari, 47 anni, di Aradeo, è stato messo agli arresti domiciliari con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale anche perché gli viene contestato di avere abbassato la mascherina per sputare in faccia all'appuntato scelto che lo ha fermato verso le 21 per chiedergli i documenti e l'autocertificazioni sulle ragioni che lo aveva indotto a stare fuori casa e lontano dal comune di residenza. Un gesto che in genere vuole comunicare disprezzo, ma che in questa emergenza sanitaria scatena timori poiché è a noto a tutti che il coronavirus si diffonda attraverso la saliva. Con Zizzari è stato arrestato anche Mauro Tomaselli, 42 anni, di Seclì, per essersi entrambi opposti con violenza a quel controllo.



Rispondono di essersi scagliati contro l'appuntato ed il brigadiere che stavano effettuando il posto di blocco, nell'attività di controllo sul rispetto delle limitazioni imposte dai decreti del presidente del consiglio dei ministri per limitare la diffusione del coronavirus.



Pur nelle difficoltà di immobiolizzare i due uomini, i carabinieri sono riusciti nell'intento. E perquisendo l'auto hanno trovato un bastone lungo 80 centimetri ed un coltello con una lama da 8 centimetri.



Entrambi gli arrestati sono stati sottoposti al tampone laringofaringeo, nel timore che quello sputo e la necessità di superare il metro di distanza di sicurezza sanitaria per bloccarli, avesse posto i due carabinieri a rischio di contagio. I militari hanno riportato lesioni giudicae guaribili dai medici del Pronto soccorso dell'ospedale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli, rispettivamente in cinque giorni per trauma facciale ed ipertensione arteriosa e sette giorni per disturbo di adattamento poer ansia. Ultimo aggiornamento: 17:14