Contagi, tamponi e isolamento: la Asl snocciola i dati del Salento. «A Lecce, 903 persone in isolamento»

Circa seimila tamponi in tutto il Salento, 1157 solo nella città capoluogo e, a oggi, 900 persone in quarantena. Sono i dati snocciolati dal direttore del Dipartimento Igiene e Prevenzione della Asl di Lecce, Alberto Fedele nel corso della diretta Facebook del sindaco Carlo Salvemini, di cui Fedele è stato ospite.Centonove i tamponi risultati positivi, relativi a 69 persone contagiate in tutto (giacché a ciascuna, per motivi diversi, è stato fatto più di un tampone). In isolamento domiciliare risultanto complessivamente, dall'inizio della pandemia di coronavirus a oggi, 903 cittadini leccesi, quasi 5.800 in tutta la provincia, pari allo 0,7 percento della popolazione residente.Ancora. Come riferito da Fedele, su un totale di 1.512 ricoveri in Puglia, 247 sono stati previsti per altrettanti cittadini della provincia di Lecce, 29 dei quali residenti a Lecce. Sono stati ricoverati in Terapia intensiva 17 pazienti della provincia, uno solo del capoluogo. Una situazione, dunque, che dà ragione dello sforzo sostenuto dai salentini e delle misure di contenimento del contagio stabilite dal Governo e dalla Regione, ma «gli scogli - ha specificato Fedele - non si vedono, ma ci sono. Abbiamo ancora qualche segnale, per certi versi, inatteso, in alcuni nuclei familiari in provincia. Ci sono dei piccoli focolai che vanno ancora spenti».Qualche ritardo e problema si è invece registrato nell'assistenza domiciliare dei pazienti Covid: la prossima settimana saranno attivate le Unità speciali di continuità assistenziale per risolvere questa criticità e sostenere chi combatte contro il virus in isolamento.