«Milioni di spese legali mai pagate»: scontro a Palazzo Carafa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Circa 550mila euro di debiti maturati, per sentenze e pignoramenti, da settembre 2017 a oggi e un monte debitorio milionario nei confronti di vari studi legali, oltre un milione solo per uno di essi. Debiti, questi ultimi, maturati fra la fine degli anni Ottanta e l'inizio dei Novanta e per ricostruire i quali agli uffici comunali è stato persino necessario chiedere l'accesso agli archivi del Tar. È emerso durante una animata commissione Bilancio, presieduta dal consigliere Pd Antonio Torricelli e alla quale ha preso parte anche il dirigente del settore Affari generali Antonio Guido.Il centrodestra, con i consiglieri Bernardo Monticelli Cuggiò e Paolo Perrone, ha accusato l'amministrazione di non aver adeguatamente approfondito ogni singola richiesta di pagamento. Furibondi i consiglieri di centrosinistra, a partire dal consigliere di Lecce città Pubblica Pierpaolo Patti, che non ha avuto possibilità di contraddittorio visto che il centrodestra ha abbandonato in anticipo la seduta per tenere la conferenza stampa sulla Tari.Il presidente Torricelli ha minacciato di rimettere il mandato se "si continuerà ad avere questi atteggiamenti professorali su questioni che richiamano a precise responsabilità contabili e penali di chi ci ha preceduto". La tensione resta alta.