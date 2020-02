Pesce e carne mal conservati nel ristorante giapponese e in braceria: scatta la multa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Proseguono i servizi del nucleo di Polizia amministrativa di Lecce finalizzati alla verifica del rispetto della normativa nazionale e comunitaria per la tutela dell’igiene alimentare e della salute dei consumatori.Nei ultimi giorni i controlli hanno interessato due pubblici esercizi nelle immediate vicinanze di Piazza Mazzini, sempre nel capoluogo del Salento: un ristorante di cucina tipica giapponese in via Giusti e una trattoria – braceria in via XXIV Maggio. In entrambi i locali gli agenti hanno accertato la presenza di prodotti di origine animale, conservati in condizioni di promiscuità.Nel primo caso si è trattato prevalentemente di tranci di pesce congelato e nel secondo di un quantitativo di circa tredici chilogrammi di carne bianca e rossa, confezionata in porzioni e del tutto privi delle indicazioni commerciali obbligatorie per la tracciabilità del prodotto. Gli agenti della Municipale, quindi, hanno sequestrato la merce e contestato ai titolari la violazione di alcuni articoli di legge, comminando una sanzione complessiva di 1.500 euro.