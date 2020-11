«Un caso di positività nella nostra scuola, ora disinfezione straordinaria»: chiude la Cantobelli

«Sono spiacente di dover informare che questa sera sono venuta a conoscenza di un caso di positività al Covid-19, in forma asintomatica, accertato nella nostra scuola. In attesa di prescrizioni sul tracciamento da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL, in via precauzionale, in considerazione di possibili rapporti di fratria che possono coinvolgere i contatti diretto e indiretti tra gli alunni dei tre plessi, dispongo la chiusura di via Cantobelli, via Romagna e Via Valzani, al fine anche di effettuare in ciascun plesso un intervento straordinario di disinfezione di tutti gli ambienti». Lo ha cominicato la dirigente del 4° Circolo di Lecce, Tiziana Faggiano.

Scuola media Alighieri, 17 positivi: due giorni fa l'assembramento fuori dall'istituto per fare i tamponi

Un altro istituto, dunque, chiude per coronavirus, almeno fino al 13 novembre. La scuola ha già attivato la didattica a distanza, con orario completo, per tutte le classi della primaria.

