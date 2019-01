Nessuna traccia del 78enne scomparso: ricerche anche coi cani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora nessuna traccia di Bruno Cantobelli, il 78enne scomparso da casa tra domenica e lunedì.Si è tenuta oggi in prefettura la terza riunione del tavolo di coordinamento per le ricerche dell'anziano la cui scomparsa è stata denunciata da un nipote.L’uomo è stato visto nella tarda mattinata di ieri nei pressi della sua abitazione, in via Lequile al civico 68. Ed è stato anche videoripreso dalle telecamere della sala bowling. Sul posto, oggi, anche i nucleo cinofili dei vigili del fuoco. Il sospetto che dunque il 78enne possa aggirarsi nelle vicinanze ha spinto i militari ad aprire, già nella serata di ieri, il garage della casa dove vive.I fotogrammi confermano che l’anziano indossa una tuta nera di pile, una giacca verde e un paio di scarpe da ginnastica di colore blu. L'uomo è altro un metro e 70, di corporatura esile, barba e capelli bianchi. Non ha documenti né telefono cellulare che possa servire per rintracciarlo. Chiunque dovesse avvistarlo è pregato di contattare le centrali operative del 112, 113 e 115.