Scuola media Alighieri-Diaz, in una sola classe 13 positivi: due giorni fa l'assembramento fuori dall'istituto per fare i tamponi

Tredici alunni positivi su un totale di 25. La batteria di tamponi effettuata dalla Asl nei giorni scorsi alla scuola media Alighieri Diaz di Lecce ha dato questo esito: in una classe 13 ragazzini contagiati dal Covid-19, mentre ancora fanno il giro del web le foto degli assembramenti di genitori e alunni fuori dalla stessa scuola per sottoporsi allo screening.

I protocolli di sicurezza sono scattati la scorsa settimana dopo la notizia di un contagio fra gli alunni, ma qualcosa non ha funzionato come avrebbe dovuto e l'infezione è dilagata. Decine e decine di ragazzi insieme ai loro genitori si sono ritrovati davanti ai cancelli della scuola media, sabato scorso, in attesa di accedere all'interno per effettuare i tamponi. Quattro le classi messe in isolamento: delle tre restanti si attende ancora l'esito dei test.

Maglie, sei classi dell'istituto Mattei in quarantena. Due delle elementari ad Alezio. A Lecce famiglie a scuola per il tampone

