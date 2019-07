Cenano nel villaggio turistico e finiscono in ospedale: 10 intossicati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La cena in un villaggio turistico del litorale adriatico è finita in ospedale. E' accaduto a dieci persone, compresi due bambini di 0 e 13 anni, colpiti ieri da intossicazione alimentare. Tre di loro sono stati ricoverati all'ospedale di Galatina.Nausea, vomito e diarrea li hanno sopraffatti. Al villaggio, dopo i primi malori, è stato chiamato il 118, dopo che il medico della struttura - già nel corso della giornata - aveva visitato, per sintomi analoghi, altre 20 persone. Nel ristorante del villaggio, dunque, è stata avviata una ispezione del personale Asl.