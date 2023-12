Cenone di Capodanno: il menù dei ristoranti stellati. Dal risotto al mascarpone di Cracco al pesce spada in saor di Ferrara

Da Roma a Milano, passando per Cortina, per la notte di Capodanno i ristoranti più rinomati offrono menù - e prezzi - 'stellatì, pensati appositamente per la notte di San Silvestro, ma c'è anche chi è già sold out, come lo storico ristorante a picco sulle Dolomiti El Camineto, recentemente rilevato da Flavio Briatore. Da Roma (da Zuma) a Cagliari, passando per i piatti che preparerà Cracco e per quelli proposti dal locale di Briatore: ecco una carrellata.