Gamba incastrata fra le lame della motozappa: corsa in ospedale per un contadino

Ultimo aggiornamento: 13 Maggio, 12:11

La gamba gli resta incastrata nelle lame della motozappa mentre ara il suo terreno. Drammatico incidente domestico, nel pomeriggio, per un 69enne di Castrignano del Capo . L’uomo era impegnato ad utilizzare lo strumento agricolo per effettuare degli interventi su un appezzamento di sua proprietà, situato proprio accanto alla sua abitazione, in via San Giuseppe, zona periferica della cittadina del Basso Salento. Intorno alle 17 di ieri, il grave infortunio.Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, nel fare retromarcia con la motozappa la parte inferiore della gamba è rimasta incastrata tra le lame dell’attrezzo. Le urla del malcapitato hanno attirato l’attenzione di vicini e parenti che hanno subito lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato l’arto del 69enne per permettere ai sanitari del 118 di soccorrerlo e condurlo d’urgenza presso l’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase , dove è giunto in codice rosso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Castrignano del Capo.