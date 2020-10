Operazione “La svolta 2.0”: all'aba 23 arresti per droga, omicidi ed estorsione. Decapitato uno dei clan del Salento/ Tutti i nomi

All'alba di oggi i carabinieri di Lecce e la Procura antimafia hanno decapitato un'associazione mafiosa dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti: in manette - su ordine del gip Sergio Mario Tosi, dopo la richiesta della Dda con i pm Guglielmo Cataldi e Maria Vallefuoco - sono finite 23 persone, 8 in carcere e 15 agli arresti domiciliari. La complessa attività d'indagine dell'operazione denominata “La svolta 2.0” è stata condotta dal Nucleo investigatrivo del Reparto operativo e radiomobile della compagnia di Casarano e, dopo l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare, questa mattina ci si è avvalsi del supporto di un elicottero del sesto Nec di Bari, di due unità cinofile del Nucleo cinofili di Modugno (Bari) e dello squadrone dell'eliporto Cacciatori di Puglia, per un totale di 120 militari impegnati e 70 mezzi.

I 23 arrestati sono indagati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, concorso in duplice e tentato omicidio, porto e detenzione abusiva di armi, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e tentata estorsione. Le ordinanze di custodia cautelare di oggi sono l'ultimo atto di una attività investigativa cominciata a luglio del 2018, quando proprio i carabinieri del Nucleo investigativo arrestarono 10 persone (tutti attualmente indagati), dopo l'omicidio di Luigi Francesco Fasano.

Feramti Daniele Manni, Angelo Rizzo, Andrea Maicol Manni, Luciano Manni, Biagio Manni, Pietro Bevilacqua, Luca Rimo, Luca Piscopiello, Gianni Vantaggiato e Antonio Librando che rispondono tutti di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Ai primi due, inoltre, è contestato anche l'omicidio Fasarano, mentre solo Daniele Manni, in concorso con altre persone attualmente non identificate, è accusato del tentato omicidio di Pietro Bevilacqua e Luigi Francesco Fasano.

Nel dettaglio, in carcere sono finiti:

Rocco Bevilacqua, detto Fettina;

Salvatore Caputo, soprannominato "U nanu";

Paolo Stefanelli, detto Mangone;

Antonio Bevilacqua;

Ferdinando Librando;

Luciano Manni, detto Barbetta;

Andrea Maicol Manni;

Angelo Rizzo.

Agli arresti domiciliari, invece:

Antonio Diego Caputo;

Paola Caputo;

Antonio Fabio Causo;

Matteo Cazzato;

Rosario Cazzato;

Stefano Ciurlia;

Natashia Micaletto;

Gianluca Pizzolante;

Giuliano Pizzi detto Tigna;

Salvatore Ottavio Scorrano;

Caterina Spennato;

Beniamino Stamerra;

Luca Tarantino;

Vito Paolo Vacca;

Tommasa Isabella Venosa.

Trenta i soggetti complessivamente indagati in questa inchiesta che ha individuato - secondo l'accusa - e tracciato esattamente l'organigramma di questo clan ritenuto mafioso e operante fra Melissano e i comuni limitrofi.

