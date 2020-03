Con i lampeggianti in strada: non erano controlli ma banditi armati. Rapinata la titolare di una tabaccheria

Ultimo aggiornamento: 12:44

Rapina ai danni di una titolare di Tabaccheria a Carmiano intorno alle 20.30 di ieri sera. Bottino circa 4mila euro.La donna, dopo aver chiuso la rivendita era salita in auto e si stava recando a casa, quando durante il tragitto una macchina con il lampeggiante ha attirato la sua attenzione. La donna, pensando fossero le forze dell'ordine intente a fare i controlli sul territorio per il decreto sul coronavirus , si è fermata, e a questo punto l'amara sorpresa si è materializzata, con due malviventi armati e con il volto travisato che sono scesi dalla vettura e le hanno intimato di consegnare la borsa con l'incasso.Preso il bottino i malviventi si sono dileguati per le strade deserte del paese. I carabinieri indagano e visionano le immagini delle telecamere poste nella zona per risalire agli autori del colpo.