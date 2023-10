Lo spettacolo del Canyon Balloon Festival: le mongolfiere di notte sembrano lampadine giganti. A bordo un gruppo di ragazzi con disabilità

Il Canyon Balloon Festival si conferma un evento sostenibile e inclusivo. Non solo il rispetto per l'ambiente, anche la possibilità di laboratori didattici aperti a persone con disabilità sensoriali. Ieri sera, a Laterza (in provincia di Taranto), un gruppo di una ventina di ragazzi affetti da autismo, provenienti da Lecce, ha sperimentato l'esperienza delle ascensioni ancorate in mongolfiera.

Un evento istruttivo ed importante per questi ragazzi, ma anche uno spettacolo visto da terra: con le mongolfiere che sembravano lampadine giganti (night glow).