Cambio del prefetto a Lecce: Palomba a Torino, arriva Cucinotta

Il consiglio dei ministri ha deciso la nomina dei nuovi prefetti di Milano, Torino, Lecce e Catania. Renato Saccone, finora a Torino, è il nuovo prefetto di Milano. Nel capoluogo piemontese Saccone viene sostituito da Claudio Palomba. Maria Teresa Cucinotta lascia Caltanissetta per Lecce. Il nuovo prefetto di Catania è Claudio Sammartino, che aveva l'incarico di commissario dello Stato per la Regione Sicilia. «Ringrazio i prefetti per il lavoro svolto fin qui, e faccio i migliori auguri per il nuovo incarico», commenta il ministro dell'Interno Matteo Salvini