Attentato nella notte: bomba all'agenzia di sericuty

Attentato nella notte alla zona 167 di Lecce. Un ordigno è stato fatto esplodere in via Bari, di fronte alla sede di Salento security, agenzia che si occupa di sicurezza e guardiania.

L'esplosione è avvenuta poco dopo la mezzanotte. I danni non sarebbero ingenti ma sul posto oltre ai vigili del fuoco dono giunti anche gli agenti di polizia e la scientifica, che ora indagano per capire la matrice del gesto e l'eventuale collegamento con l'incendio di tre auto avvenuto poco prima poco lontano, in piazzale Cuneo. Ultimo aggiornamento: 08:46