Dal castello ai musei, passando per i teatri: accordo Comune-Regione per una gestione unica

Un'unica gestione integrata di alcuni tra i più importanti beni monumentali della città di Lecce , che saranno destinati alla fruizione e alla produzione culturale. L'assessorato all'Industria Culturale e Turistica della Regione Puglia e il Comune di Lecce sigleranno nei prossimi giorni un Protocollo di intesa (approvato oggi dalla Giunta Salvemini), che punta a promuovere un’offerta culturale coordinata e integrata all'interno dei beni monumentali di proprietà comunale e regionale.Entrano nella gestione integrata i seguenti beni monumentali della Regione Puglia gestiti dal Polo Biblio-Museale del Salento ( i primi due) e quelli del Comune capoluogo:• l’ex Collegio Argento, per la parte destinata al Museo Castromediano alla Pinacoteca e a parte della Biblioteca Bernardini;• l’ex Convitto Palmieri, per la parte destinata a sede della Biblioteca Bernardini• il Must (Museo Storico di Lecce – Ex convento dei Teresiani);• il Castello Carlo V (per la parte attualmente di competenza comunale e in attesa del progetto di valorizzazione che il Comune sta redigendo con la Soprintendenza);• il Teatro Apollo;• il Teatro Paisiello;• il complesso dei Teatini;• l’ex Conservatorio Sant’Anna;• Palazzo Turrisi;• l’ex Convento degli Agostiniani per la parte destinata ad Archivio storico;• il Museo Ferroviario della Puglia;«La Regione Puglia – ha detto l’assessore regionale Loredana Capone - ha investito importanti risorse sulla città di Lecce negli ultimi dieci anni, dal Teatro Apollo alle Mura urbiche, al Castello Carlo V, al Must, passando per il parco di Belloluogo e l’Anfiteatro Romano, e questa è solo una parte degli interventi, ma è sempre mancato un buon piano di gestione, valorizzazione e fruizione. Con questo protocollo, insomma, Regione e Comune si danno un’unica visione strategica: innescare nuovi meccanismi di sviluppo della città, partendo proprio dalla messa in rete e dalla valorizzazione dei tanti beni architettonici e di tutto il patrimonio materiale e immateriale, vanto per l’intero territorio salentino».«Per i cittadini ha poco senso che un bene monumentale appartenga al Comune o alla Regione – dichiara il sindaco di Lecce Carlo Salvemini – al cittadino interessa la qualità e la varietà dei servizi culturali che in esso vengono erogati e l'integrazione tra gli stessi e il bisogno di cultura di cui è portatore. Si supera ora l'idea dei luoghi come “proprietà” degli enti, concentrandosi su una efficienza gestionale che mette l'interesse del cittadino al primo posto».«Questo protocollo è una sfida per tutti noi – dichiara l'assessore alla Cultura del Comune di Lecce Fabiana Cicirillo – ciascun bene monumentale è diverso dagli altri, per storia, vocazione, collocazione nel contesto urbano e con la partecipazione dei cittadini e delle realtà associative e dell'impresa culturale dovremo essere pronti a disegnare un sistema nel quale ciascuno di essi trovi la giusta funzione nel contesto sociale e culturale della città».