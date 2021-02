Gallipoli, bar aperto alle 20 con assembramento all'esterno: multa e chiusura

GALLIPOLI – Bar aperto oltre l'orario consentito a Gallipoli. La Polizia nel corso dei controlli anticovid ha pizzicato un locale aperto alle 20 con numerosi giovani assembrati all’esterno a bere.

LEGGI ANCHE: Lecce, folla in centro: assembramenti sul corso principale

In particolare, gli agenti hanno notato che presso un bar della zona centrale, sotto una piccola struttura coperta di pertinenza del bar, circa venti giovani tutti assembrati e tutti intenti a sorseggiare bevande.

Il titolare del bar, oltre alla multa da 400 euro, dovrà tenere chiuso l’esercizio per 3 giorni, a causa del rischio di reiterazione della violazione.

Tutti i giovani sono stati identificati e nei prossimi giorni verranno verbalizzati per violazione della normativa anticovid.

Ultimo aggiornamento: 22:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA