Cambio di orario della linea Melissano-Lecce, studenti in ritardo a scuola e caos. Le scuole: "Perderanno un'ora al giorno"

Improvvisi cambi di orario e bus in ritardo a causa di guasti al motore: avvio di anno scolastico all'insegna del caos per decine di studenti e pendolari salentini. E le segnalazioni di disservizi raccolte da nord a sud della provincia testimoniamo un servizio tutt'altro che a misura di studente.

L'ultima denuncia in ordine di tempo viene dal basso Salento dove ieri un pullman Borman, a causa di un guasto al motore, ha rinviato di un'ora la partenza della linea Melissano-Lecce. Attesa vana dunque per gli studenti e i lavoratori di sette Comuni (Melissano, Alliste, Racale, Taviano, Gallipoli, Alezio, Sannicola e Galatone) che si erano presentati alle fermate ieri a partire dalle 7 del mattino. Della rimodulazione dell'orario la società responsabile della linea, infatti, avrebbe dato comunicazione solo lo scorso sabato con avvisi comparsi a bordo dei pullman e nelle rivendite dei ticket. Revisione che ha costretto studenti e lavoratori a ritardare di circa venti minuti l'ingresso a scuola o al posto di lavoro.

Caos nelle scuole

E l'assenza di puntualità ha già provocato le prime reazioni dei dirigenti scolastici, come nel caso del liceo "Pietro Siciliani" dove la preside Vittoria Italiano nelle scorse ore ha già avvisato famiglie e studenti attraverso una nota. "Quando gli studenti si legge nella comunicazione entrano in ritardo a causa dei mezzi di trasporto pubblico, gli stessi dovranno essere riportati assenti nella prima ora di lezione, con l'esatto orario di ingresso. I collaboratori prenderanno i nominativi degli alunni e li passeranno agli uffici di segreteria, i quali verificheranno l'effettivo ritardo del mezzo di trasporto. Alla fine dell'anno scolastico il coordinatore decurterà le ore, in base alle attestazioni della segreteria".

Ma il problema non ha lasciato indifferente il consigliere regionale (e presidente del Movimento Regione Salento) Paolo Pagliaro che nei giorni scorsi ha chiesto all'assessora regionale, Anita Maurodinoia, un potenziamento del servizio. «È un coro di denunce su ritardi, mezzi sovraffollati, corse e fermate saltate aveva dichiarato il capogruppo in Consiglio regionale de La Puglia domani . Da qui la mia interrogazione urgente indirizzata all'assessora ai trasporti Maurodinoia (la terza in tre anni su questo specificio problema) affinché siano presi subito provvedimenti per potenziare il servizio e garantire collegamenti efficienti e puntuali ai 27mila studenti pendolari della provincia di Lecce. Provvedimenti che andavano predisposti per tempo ma che evidentemente così non è stato, nonostante la preventiva concertazione tra Regione, Provincia, Provveditorato agli Studi, dirigenti scolastici e vettori (Stp e Ferrovie Sud Est). Il servizio aggiuntivo aveva aggiunto Pagliaro non è sufficiente, e serve un monitoraggio per verificare le criticità evidenziate dagli utenti e provvedere a risolverle».