Paura lungo i binari: un'auto sfonda la sbarra del passaggio a livello si scontra con un treno in corsa. Le immagini choc

Un'auto è stata travolta da un treno lungo la tratta che da Campi salentina conduce a Salice, sempre in provincia di Lecce. Sul posto ci sono i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce che, con l'ausilio di una autogru, hanno provveduto a spostare la vettura dai binari.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 16 e ha visto coinvolta una utilitaria, precisamente un Opel Agila, alla guida della quale vi era un anziano settantenne, e un treno delle Ferrovie Sud Est che fortunatamente procedeva a bassa velocità. L'uomo - per cause ancora in corso di accertamento -, avrebbe sfondato le sbarre del passaggio a livello e la recinzione lungo i binari andando a sbattere sul treno.

L'impatto ha fatto slittare l'auto lateralmente rispetto alla strada ferrata, il che si è rivelato provvidenziale e ha evitato conseguenze più serie. Immediati i soccorsi: sul posto un'autoambulanza del 118 ed i carabinieri della compagnia di Campi. Illesi i 10 passeggeri del treno e il capotreno. Il 70enne automobilista è stato trasportato all'ospedale Vito Fazzi in codice giallo, le sue condizioni fortunatamente non sono serie.

La circolazione sulla linea ferroviaria Martina Franca – Lecce è al momento interrotta, tra Salice Salentino e Guagnano.

Ultimo aggiornamento: 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA