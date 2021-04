L'auto si incendia mentre è in marcia: paura nel centro di Lecce. Salvi due anziani

Paura in centro questa mattina a Lecce per un'auto in fiamme su via Salandra, centralissima arteria del capoluogo salentino. L'incendio è partito dal vano motore mentre la vettura era in movimento con a bordo due anziani coniugi. L'auto, una Skoda Octavia, dopo aver iniziato a muoversi a singhiozzo si è fermata al centro della corsia e ha preso fuoco.

I soccorsi

I due anziani, prontamente sono usciti dall'abitacolo e hanno allertato i soccorsi. Sul posto immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e della Polizia municipale, che ha bloccato il transito sulla strada. L'auto è andata completamente distrutta. Per la coppia di coniugi, per fortuna, solo tanta paura. Secondo i primi rilievi effettuati dai caschi rossi, si tratterebbe di un corto circuito.