Quattro auto in fiamme nella notte, una è di una interprete della Questura: si indaga

Quattro auto sono andate in fiamme nel Salento nella notte appena trascorsa. Tre a Supersano ed una ad Ugento. Nella prima località l'incendio è divampato poco dopo le quattro in via Cesare Battisti, all'altezza del 138, da una Mercedes Classe B andata parzialmente distrutta di proprietà di una donna di 34 anni, interprete che collabora conb la Divisione immigrazione della Questura . Le fiamme si sono propagate su una Opel Corsa e su una Fiat Punto rimaste carbonizzate, di proprietà di due pensionati.

Paura per gli abitanti della casa accanto alle auto: le fiamme hanno bruciato la facciata, gli infissi e le tapparelle. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Maglie ed i carabinieri della stazione di Ruffano.

Poco dopo, alle cinque meno un quarto circa, ad Ugento ha preso fuoco una Renault Clio parcheggiata in via Salentina, al 5, di proprietà di un pensionato di 79 anni. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, sul postop i carabinieri della locale stazione.

Sulle cause dei due incendi i vigili del fuoco si sono riservati. C'è particolare attenzione sull'incendio a Supersano della Mercedes Classe B dell'interprete, per capire se sia o meno doloso e se sia riconducibile ad una ritorsione legata alla sua collaborazione con la Questura.

