Auto contro moto: scontro sulla Novoli-Veglie. Motociclista in codice rosso al Fazzi per le diverse fratture riportate

Brutto scontro moto-auto sulla strada provinciale che da Novoli conduce a Veglie, arteria molto trafficata dai pendolari del nord salentini in direzione Porto Cesareo . Diversi i contusi nel sinistro il piu' grave dei quali U. T. di Campi Salentina alla guida di una Harley Davidson è stato trasportato d'urgenza al Vito Fazzi di Lecce in codice rosso per dinamica.Diversi i traumi agli arti inferiori e superiori riportati dal motociclista che grazie al cielo non è in pericolo di vita. Traumi lievi per altri soggetti coinvolti a bordo di u auto e tutti di Carmiano. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 ed i Carabinieri della stazione di Novoli e della Compagnia di Campi Salentina.