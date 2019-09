Auto e fioriere per tenere libero l'ingresso di casa. Centro storico sotto assedio: «Servono interventi urgenti»

«Auto in sosta e dissuasori “spontanei” per avere libero accesso alle proprie abitazioni. Intollerabile il numero di auto in sosta selvaggia e nei pressi di monumenti di storici, pedoni costretti a camminare sulla carreggiata senza possibilità di avere percorsi sicuri. C'è una forte necessità di interventi urgenti». Lo scrive sulla sua pagina Facebook l'assessore alla Mobilità del comune di Lecce, Marco De Matteis.



A giorni, dunque, si potrebbero veder comparire paletti e delimitazioni chiare dei passaggi pedonali anche nel centro storico, dove la sosta selvaggia regna ancora sovrana e dove il numero dei pass sopravanza ancora grandemente il numero di posti auto realmente disponibili. Il rapporto, in questo caso, è di tre a uno.

«La nostra Ztl - ha proseguito De Matteis - è troppo permeabile, sono troppe le auto senza pass che hanno libero accesso e sostano in maniera selvaggia. Sono gli stessi residenti che delimitano gli spazi con fioriere, (spesso non autorizzate) per poter giustamente accedere alle proprie abitazioni. In ultimo devo segnalare come nel mese di agosto, con le fotocamere ztl attive dalle 18, gli aventi diritto trovassero con più facilità un posto per poter sostare». Presto, dunque, all'ombra del barocco ci saranno nuovi cambiamenti. E, è facile immaginare, nuove polemiche.

Ultimo aggiornamento: 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA