Auto, a Lecce Maldarizzi apre in zona industriale

Gli amanti delle belle auto a Lecce e in tutto il Salento hanno un nuovo punto di riferimento: la concessionaria Maldarizzi che ha aperto le sue porte nella zona industriale. Un marchio che sta seguendo con particolare attenzione quelle che sono le principali novità del mondo delle auto, dove sempre più nuovi marchi stanno guardando al mercato italiano ed europeo con sempre maggiore attenzione.

Il ceo Carlucci

«Siamo qui per festeggiare questa importante apertura su Lecce - sottolinea Sante Carlucci, Ceo Maldarizzi -.

A tutto il Salento siamo pronti ad offrire una copertura completa, non solo vendita auto ma anche manutenzione dei veicoli in loco. Abbiamo assunto già sei risorse e se il territorio ci darà ragione siamo pronti ad arrivare a 12. Arriviamo qui dopo l’esperienza di Bari e della Basilicata. Il Salento per il Cavaliere Maldarizzi è come una seconda casa e quindi avevamo voglia di investire su questo territorio, fatto di persone calde e affabili. Ci stiamo impegnando per presentarci nel migliore dei modi. Siamo stati quasi un anno in centro, con una piccola struttura di vendita attraverso la quale siamo riusciti a vendere oltre cento veicoli. Adesso però cambia tutto».

Inaugurazione in grande stile



Quella di ieri sera in via Portogallo è stata un’inaugurazione in grande stile: un momento nel quale sono state esaltate le qualità del territorio e le sue caratteristiche, un modo per ringraziare il Salento per la fiducia che ha già concesso a Maldarizzi in questo primo anno di presenza del marchio barese nel tacco d’Italia.

Non solo eventi, perché gli ospiti della concessionaria hanno avuto anche l’opportunità di scoprire nuovi marchi e nuovi veicoli, come quelli della gettonatissima MG, ritornata in auge, dopo i fasti degli anni ’70 grazie al gruppo Saic Motors e non solo, perché c’è oltre alla rinnovata Smart #1, la nuova generazione della FourFour è stato presentato anche il marchio Ineos Grenadier.



«Sono veramente contento, in meno di dodici mesi siamo riusciti a rispettare questo impegno, personalmente avrei voluto inaugurare ancora prima. Alla nostra offerta aggiungiamo anche Skoda, un marchio storico, che in questi anni si sta rilanciando con una gamma di veicoli completamente nuova. I nostri clienti però qui troveranno un’assistenza completa che riguarda anche il reparto usato, ma anche noleggio e assicurazione - sottolinea Francesco Maldarizzi -. Con questi marchi, siamo arrivati di a diciotto mandati, ma puntiamo a venti per il prossimo anno. L’apertura a Lecce è gioia e affetto. Si tratta di un investimento che abbiamo realizzato con il cuore e con grande entusiasmo. La speranza è che anche i clienti del Salento riconoscano la nostra passione».