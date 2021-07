Atti sessuali con le turiste fatte ubriacare, ci sono due denunciati

Due uomini di 35 anni sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri con l'accusa di atti sessuali ai danni di due turiste venete, di 19 anni, conosciute a Gallipoli davanti ad un bar lo scorso 9 luglio.

Uno dei due indagati è salentino con precedenti per fatti di droga, il secondo invece proviene da Milano, ed è incensurato.

Ai due, i militari sono giunti sulla base di una serie di testimonianze raccolte, tra cui quelle delle due turiste che sarebbero state prima fatte ubriacare e poi indotte a compiere e sottostare ad atti sessuali in uno stato di alterazione psico-fisica causata dall'alcool. In uno primo momento si era temuto che le due giovani potessero avere assunto la cosiddetta droga dello stupro, ma gli accertamenti tossicologici lo hanno escluso, evidenziando nelle due ragazze solo una intossicazione da alcol.

Le due ragazze erano state "abbordate" in un bar nel centro storico di Gallipoli. Poi i due ragazzi si erano offerti di accompagnarle a casa ma, approfittando del loro stato di alterazione psicofisica, le avevano portate in un paese dell'hinterland e qui si sarebbero consumate le violenze. Una volta Tornate nel B&b le ragazze hanno accusato malori e sono state accompagnate in Pronto soccorso, dove è emerso il racconto della nottata da incubo. Dalle analisi è risultato che le due non erano state drogate, ma avevano un tasso alcolemico elevato.