Attesa per Lecce-Spezia: in tutta la città gli striscioni degli Ultras

Invasa dagli striscioni. Dall'incitamento e dal tifo dei leccesi e degli ultras, che contano i minuti ormai, quelli che ci separano dal match Lecce-Spezia, decisivo per una eventuale promozione in serie A.Così, nella notte appena trascorsa, i tifosi della curva hanno affisso striscioni di ogni tipo in tutta Lecce, dalle ringhiere dell'Università al cavalcavia di viale Leopardi. Incroci, rotatorie sono diventati plance per manifesti diversi da quelli elettorali: un unico coro, Forza Lecce.