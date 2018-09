Assalto armato all'Eurospin: i rapinatori sfuggono all'inseguimento, magro il bottino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appena 500 euro. Questo è il bottino che si sono accaparrati questa sera i due rapinatori che hanno messo a segno il colpo ai danni del supermercato Eurospin di Veglie. Ad agire due uomini, con il volto coperto da passamontagna, arrivati davanti all’ingresso dell’esercizio commerciale a bordo di una moto di grossa cilindrata. Indisturbati, uno dei due armato di pistola, hanno fatto irruzione all’interno, incuranti dei clienti. Si sono diretti alle casse e sotto la minaccia dell’arma hanno intimato ai dipendenti si consegnare tutto il denaro fino a quel momento accumulato. Pochi minuti per portare a termine il colpo e fuggire a bordo della due ruote che è stata subito intercettata da una pattuglia dei carabinieri impegnata in un servizio di controllo del territorio. Ne è nato un inseguimento, ma ad avere la meglio sono stati proprio i rapinatori che, forti del vantaggio, hanno intrapreso una via di fuga agevole imboccando la rotatoria Leverano-Lecce, e facendo perdere le proprie tracce. Sul luogo della rapina sono intervenuti i carabinieri della stazione di Veglie che hanno avviato le indagini e visionato i primi filmati per raccogliere elementi utili ad individuare i due malviventi.