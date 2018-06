Banda dei bancomat scatenata ma sfortunata: colpi falliti a Torre Suda e a Maglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Notte di gran lavoro per la banda dei bancomat. A Torre Suda (marina di Racale) intorno alle quattro malviventi hanno fatto esplodere il bancomat situato in via Marco Polo. Hanno però sbagliato i clacoli e l'esplosione non è riuscita ad aprire un varco verso la cassetta contenente le banconote. I ladri sono fuggiti, mente sul posto poco dopo sono interventuti i carabinieri.L'entrata in funzione dell'allarme ha invece fatto fallire il colpo ai danni dello sportello automatico della Banca popolare di Bari a Maglie. I ladri, anche in questo caso in quattro, sono stati costretti a fuggire prima ancora di far esplodere il bancomat.