Salento, droga pronta per lo spaccio: arrestato 43enne

Droga confezionata pronta per lo spaccio: arrestato 43enne nel Salento. L'operazione condotta dalla polizia del commissariato di Taurisano, dopo la perquisizione in un'abitazione, ha portato all'arresto di un 43nne del posto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stanza stupefacente.

La perquisizione

Nel corso della perquisizione domicialiare, gli agenti hanno trovato all'interno del garage 5 fogliettini di Block Notes sui quali vi erano annotati nomi e cifre di presunti assuntori di sostanza stupefacente e quindi di presunti acquirenti. Il 43enne ha prima consegnato spontaneamente una busta in cartone con all’interno 9 involucri confezionati con del nastro da imballaggio e con adesivo di colore verde all'interno dei quali vi erano oltre 800 grammi di hashish.

All'interno di una valigia invece erano nascoste 27 buste in cellophane trasparente termosaldate all’estremità con all'interno oltre un chilo di marijuana.

Il 43enne è ora agli arresti domiciliari.