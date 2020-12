Covid, addio al maresciallo dei vigili De Santis. Zacheo: «Via un pezzo della nostra storia»

Sì è spento ieri a causa delle complicanze da Covid, Antonio De Santis, Maresciallo in pensione della Polizia Locale di Lecce. Aveva 70 anni. Ricoverato a novembre perché contagiato dal virus, era stato dimesso i primi di dicembre, per poi aggravarsi in breve tempo.

In tanti ricorderanno la sua figura, un volto molto noto nella città di Lecce. «Viene a mancare la storia della Polizia Locale di Lecce - è ststo il pensiero del comandante Donato Zacheo -. Il Maresciallo De Santis era benvoluto da tutti, vecchi e nuovi agenti. È proprio il simbolo della nostra Polizia Locale».

Ultimo aggiornamento: 10:28

