Addio ad Antonio Catamo, pasticciere e titolare del Caffè Alvino. «Ora dispensa dolcezza lassù»

Il Salento perde una delle sue personalità più illustri nel mondo del food, l'imprenditore Antonio Catamo noto per aver rilanciato il Caffè Alvino, tra i luoghi di ritrovo più importanti del centro storico di Lecce, e di aver creato tanti anni fa il noto locale “Le Dolci Fantasie” nel suo paese, San Cassiano. Catamo si è spento all'età di 60 anni.

Il ricordo della famiglia

Toccante il ricordo della sua famiglia affidato in mattinata alla pagina facebook "Dolci Fantasie - Catamo": «Le tue mani continueranno a fare arte, a dispensare dolcezza, a creare sapori nuovi attraverso le nostre mani. I tuoi occhi proseguiranno il loro viaggio alla scoperta del lato buono del mondo attraverso i nostri occhi. Il tuo cuore generoso avrà ancora affabilità e gentilezza da comunicare attraverso il nostro cuore che ha imparato da te passione, dedizione e rispetto.

Padre, maestro, amico, non siamo pronti a salutarti. Dirti addio strappa l’anima in due. Eppure sappiamo qual è il nostro dovere, conosciamo bene il modo in cui ci vorresti in questo momento, energici e desiderosi come sempre di stupire chi si abbandona all’assaggio della tua e nostra pasticceria. Non esauriremo la nostra vitalità, proveremo a essere ancora il tuo orgoglio come figli, come professionisti, ma soprattutto come uomini.

Grazie per ciò che ci hai donato in ogni tuo gesto e in ogni tua parola. Il dolore di oggi racconta di un’assenza a cui non ci abitueremo mai, ma che riempiremo dell’amore smisurato che c’è sempre stato reciprocamente in tutti questi anni meravigliosi. Ciao, papà». La salma arriverà in mattinata nella congrega di San Cassiano.