Amina Milo, la ragazza detenuta in Kazakistan, è rientrata a casa

Amina Milo, la 18enne residente a Lequile, in provincia di Lecce, è appena rientrata in Italia. La giovane, che era stata in carcere in Kazakistan per 113 giorni ed era stata liberata il 2 novembre, ha avuto l'ok per il ritorno in patria con un volo Ita Airways da Astana.

Il processo

La ragazza è stata prosciolta da ogni accusa da quasi un mese, ma nel frattempo va avanti un processo nel quale lei rappresenta l'accusa nei confronti di alcuni agenti di polizia per maltrattamenti.