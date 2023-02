Chiara, attivista ambientalista, e Igor, a letto per una malattia neurodegenativa: chi sono i due studenti salentini premiati da Mattarella

Sono stati nominati oggi trenta Alfieri della Repubblica Italiana, direttamente dal Presidente, Sergio Mattarella. Tra loro anche Chiara Longo, una 18enne leccese (di Cavallino), premiata per «per l’impegno e la competenza con cui affronta sia i grandi temi ambientali che la difesa dei diritti delle donne. Con il suo blog ha contribuito a far conoscere la tragedia che sta vivendo il popolo ucraino».

Chiara è una ragazza che frequenta l'ultimo anno al Liceo scientifico De Giorgi di Lecce, è cresciuta a Cavallino, a pochi chilometri dal capoluogo salentino. Il suo merito è quello di aver fondato #PlugInTheWorld (www.plugintheworld.org), un blog che affronta temi globali e mette in risalto le ingiustizie del mondo. Ha a lungo trattato anche il tema della guerra in Ucraina, oltre che quello dei cambiamenti climatici. Attivista, ambientalista, ha dato voce alle donne, scegliendo di scrivere in inglese. «Il blog è nato - racconta - come antidoto al lockdown, nel 2020. Scrivevo, in inglese, per informare i giovani su ciò che accadeva. Temi come parità di genere, cambiamenti climatici, guerra, mafia, politica, mi interessano da sempre: intervengo sempre quando ne parliamo in classe. In pandemia ho fatto sentire così la mia voce».

Una targa per Igor

Una targa è stata consegnata anche a Igor Nito e alla sua classe, la terza F dell’Istituto Comprensivo Statale "Elisa Springer" di Surbo. Igor è un ragazzo di 17 anni, a causa di una rara malattia genetica neurodegenativa è a letto, riesce però a comunicare con un puntatore monoculare. «Prima della pandemia - raccontano dal Quirinale - Igor accoglieva, una volta alla settimana, i suoi compagni e i suoi professori in casa. La pandemia ha cambiato alcune cose, ma non è riuscita a fermare la voglia di imparare di Igor: grazie alle lezioni da remoto è riuscito a proseguire gli studi con impegno e costanza e i suoi compagni hanno continuato a comunicare con lui attraverso video, messaggi ed email. Nonostante le difficoltà, Igor è per tutti un esempio di forza, tenacia, determinazione e voglia di vivere». Con i compagni, durante una lezione di musica, aveva ascoltato (più volte) "Don't Look Back in Anger", degli Oasis. Da lì una citazione: "So I start the revolution from my bed". Una rivoluzione dal suo letto, appunto.