Alfa Romeo incanta piazza Sant'Oronzo con il nuovo suv Stelvio

Scorci, monumenti e piazze di Lecce rientrano sempre più negli obiettivi di macchine fotografiche e telecamere, prestando la scena a film, pubblicità, documentari per il cinema, i giornali e le televisioni nazionali e internazionali.

In piazza la nuova Stelvio di Alfa Romeo

Questa volta a scegliere il barocco leccese è stata la casa automobilistica Alfa Romeo, che per promuove la nuova versione del suo SUV Stelvio ha scelto proprio le vie del centro storico della città che per alcune ore sono state riservate allo storico marchio del Biscione che ha trovato anche la giornata giusta per cogliere nel massimo splendore alcuni suggestivi scorci del centro della città come la rinnovata Porta Napoli, Santa Croce e la centralissima piazza Sant'Oronzo.

Dopo i successi del grande schermo con le pellicole che hanno mostrato la bellezza della nostra città come scenario ideale per le storie dei registi più importanti del panorama del cinema italiano e non solo ora è anche il turno delle pubblicità di uno dei marchi che più di tutti incarna lo stile del made in Italy come Alfa Romeo.