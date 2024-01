Vladimir Luxuria, chi è il (baby) fidanzato Danilo Zanvit Stecher: l'amore scoppiato a casa di Ilary Blasi, lui è il migliore amico di Bastian

Vladimir Luxuria, 58 anni, è uscita allo scoperto, rivelando il nome del suo (baby) fidanzato: si chiama Danilo Zanvit Stecher e ha 21 anni meno di lei. «Con lui siamo una coppia aperta non praticante, nel senso che ci piace pensare che potremmo avere altre storie, ma non le abbiamo», ha rivelato al Corriere della Sera. Ma «non lo voglio chiamare fidanzamento». Danilo è un ragazzo di trentasette, ma ne dimostra meno dice Vladimir che ammette che per lui «mi tocca fare i trattamenti laser sul viso per compensare il gap». Si conoscevano da tempo, ma l'amore sarebbe sbocciato da pochi mesi e adesso hanno deciso di uscire allo scoperto. E presto, come ha promesso davanti a Silvia Toffanin, lo presenterà anche alla mamma che non vede l'ora di conoscerlo.

Chi è: età, lavoro

Danilo Zanvit Stencher ha 37 anni ed è di Bolzano.

Membro dell'Arcigay, l'attivismo è al centro della sua vita, mentre non si hanno informazioni sul suo lavoro. Vive a Bolzano, anche se dal suo profilo Instagram - dove conta poco più di 2mila follower - si vede che viaggia molto e spesso proprio in compagnia di Luxuria.

La storia con Vladimir

La conoscenza tra Danilo Zanvit Stencher e Vladimir Luxuria è di vecchia data. Spulciando i social del 37enne, infatti, ci sono moltissime foto insieme all'attuale fidanzata e le prime risalgono a prima del 2020. Viaggi, cene, giornate al mare, i due non si sono fatti mancare niente in questi anni. Un'amicizia che si è trasformata in qualcosa di più? A giudicare dalle immagini condivise da lui sì. Luxuria, invece, soltanto adesso ha pubblicato alcuni loro scatti, ufficializzando così la relazione.

La cena a casa di Ilary Blasi

L'attivista avrebbe iniziato a vederlo con occhi diversi qualche mese fa. Galeotta - pare - è stata una cena a casa di Ilary Blasi: Danilo è molto amico con Bastian Muller, il compagno della conduttrice, che avrebbe caldeggiato per un loro avvicinamento. E a giudicare dai loro sorrisi nelle ultime foto ci ha visto lungo.