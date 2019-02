Tina Cipollari, foto con il figlio a Disneyland ma piovono gli insulti: «Grasso come la mamma, mettilo a dieta»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il figlio diinsultato su Instagram dai follower della madre che lo hanno definito "grasso".Non è la prima volta che la celebre opinionista del talk show di Maria De Filippi, Uomini e donne , diventa vittima degli hater. Ma peggio ancora se il bersaglio non è lei, ma suo figlio.Tina Cipollari ha pubblicato una foto su Instagram in cui è felice insieme ai suoi due ragazzi, davanti agli studi di Walt Disney. Una felicità che deve aver dato fastidio a più di qualcuno. «Metti a dieta tuo figlio», è stato il commento più inflazionato riferito al minore dei due ragazzi.Nonostante in trasmissionesia molto esuberante, sulla sua sfera privata è sempre stata molto riservata. Anche quando si è separata da Kikò Nalli, infatti, non ha mai voluto mettere la sua vita personale in piazza. Sul suo profilo instagram, però, Tina si lascia andare un po' di più.E infatti ha deciso di pubblicare anche questo scatto, che immortalava un momento di felicità con i suoi due figli. Una foto che è stata molto apprezzata da tanti fan dell'opinionista ma che ha richiamato anche, come sempre più spesso accade nei social, dei veicolatori di odio online. I suoi fan hanno prontamente risposto agli haters, in difesa di Tina. E lei per ora ha risposto nel mgliore dei modi: con il silenzio.