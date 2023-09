Carlo e Camilla a Parigi, la sontuosa cena a Versailles con Mick Jagger e Arnault (l'uomo più ricco del mondo): nel menu vietato il foie gras

Una cena prestigiosa all'altezza del luogo che la ospita. Questa sera, Re Carlo e la regina Camilla, arrivati in Francia per una visita di 3 giorni, saranno accolti nella sontuosa reggia di Versailles per celebrare il 400esimo anniversario dello spazio progettato per riflettere l'onnipotenza del Re Sole, Luigi XIV. L'elegante cena si terrà stasera nella Sala degli Specchi, dove era stata ospitata anche Elisabetta II nel 1972 dall'allora presidente francese Georges Pompidou.

Gli invitati

A brindare con i sovrani inglesi olte a personalità del mondo politico ci saranno anche imprenditori, personaggi dello sport, dello spettacolo e della musica: dal frontman dei Rolling Stones, Mick Jagger, al multimiliardario francese Bernard Arnault, l'uomo più ricco del mondo.

Gli organizzatori hanno invitato una serie di celebrità a mangiare e bere con il re Carlo e la regina Camilla nella sontuosa Sala degli Specchi, uno spazio progettato per riflettere l'onnipotenza del Re Sole, Luigi XIV. Il re del rock Jagger, 80 anni, viaggerà dalla sua dimora signorile – il Château de Fourchette (Fork House) nel dipartimento dell'Indre-et-Loire – per la sera. Il magnate degli affari Arnault, 74 anni, possiede ville di lusso a Parigi e Bordeaux ed è a capo del conglomerato di beni di lusso LVMH, che comprende marchi come Louis Vuitton e Christian Dior. E' considerato ad oggi l'uomo più ricco del mondo, con la sua fortuna stimata da Forbes in 178 miliardi di sterline. Nel 2012 è stato nominato Cavaliere Comandante dell'Ordine dell'Impero Britannico "per i servizi resi alle imprese" dalla defunta Regina Elisabetta II.



Tra gli attori franco-britannici presenti nella lista dei 150 invitati figurano Charlotte Gainsbourg, 52 anni, ed Emma Mackey, 27 anni, della serie Netflix 'Sex Education'. Sarà presente anche l'attore Hugh Grant, 63 anni, che possiede una casa in Francia. L'attore ha già scherzato dicendo che è veramente felice solo quando è in Francia. Tra le personalità dello sport invitate figurano l'ex allenatore dell'Arsenal Arsène Wenger, 73 anni, e l'asso centrocampista Patrick Vieira, 47 anni, insieme all'ex attaccante del Chelsea e della Costa d'Avorio, Didier Drogba, 45 anni.

Il menù: le richieste di Carlo

La cucina francese non deluderà le aspettative con gli chef stellati Michelin Yannick Alléno, Anne-Sophie Pic e Pierre Hermé. Ma il menu ha dovuto ricevere il timbro di approvazione reale. Agli chef è stato infatti vietato di servire il foie gras, una specialità francese che Carlo ha notoriamente evitato per motivi di benessere degli animali. Il re ha inoltre fornito un elenco rigoroso di richieste culinarie. Ci saranno, ad esempio, moltissimi funghi che sono i preferiti del sovrano perché "ricordano loro la defunta regina, Elisabetta II", ha detto una fonte del governo francese.