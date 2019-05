Pamela Prati, matrimonio rinviato a data da destinarsi: «Lei sta male, ha bisogno di riposo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ora è ufficiale.. Sembra quindi essere calato il sipario sul nozze di. Ilfra la showgirl e l’imprenditore Marco Caltagirone che si doveva celebrare il prossimo 8 maggio è stato “rinvitato a data da destinarsi”. A farlo sapere è la manager della showgirl sarda, in un'intervista rilasciata al settimanale oggi che sarà in edicola giovedìNonostante le numerose rassicurazioni sulla data delle nozze l’agente della Prati,, ha spiegato le ragioni del “rinvio”: “Pamela sta male – ha fatto sapere in un’intervista a “Oggi” - ha perso non so quanti chili, ha bisogno di riposare e Marco, che si trovava all’estero, sta tornando in Italia per starle accanto. Il matrimonio si farà più in là, ma la data non è ancora stata fissata”.Le nozze secondo l’agente sarebbero solo rimandate, ma intanto rimangono i numerosi punti interrogativi dietro all’evento, primo fra tutti quello di dare un volto al riservatissimo imprenditore Mark Caltagirone, che per ora ha solo parlato via telefono ospite di “Live – Non è la D’Urso”.