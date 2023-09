Myrta Merlino, polemica per lo studio di Pomeriggio 5: gobbo di carta e telecamera in vista. Critiche sui social​

A pochi minuti dall'inizio della nuova stagione di Pomeriggio 5, sui social sono già comparse le prime polemiche. La trasmissione di Myrta Merlino ha infatti suscitato numerose critiche, soprattutto per la scelta del nuovo studio, paragonato da alcuni a quello di una «tv locale», e del gobbo cataceo.

Ma lo studio? Pubblico di spalle, gobbo con autori in bella vista, telecamere in vista in ogni angolo. Lo sgabuzzino era più bello e più presentabile. Mai avrei pensato di dirlo. #Pomeriggio5 pic.twitter.com/GVtKuB18J7

Il nuovo pomeriggio di Piersilvio Berlusconi.



In bella vista il gobbo cartaceo e le telecamere dietro, neanche una tv locale sta a questi livelli.



Si conferma in Pierpippa in tutto e per tutto.#pomeriggio5 #myrtamerlino pic.twitter.com/dytrBylCDY

— Gian Marco Novelli (@GianMarcoNovel2) September 4, 2023