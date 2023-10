Grande Fratello, Letizia Petris e la (discutibile) frase sulla droga: è polemica. Le anticipazioni di stasera, sondaggi e ascolti

Il Grande Fratello sembra aver ingranato la marcia giusta e torna a incassare ottimi risultati. La puntata di lunedì 23 ottobre ha tenuto incollati alla tv 2,7 milioni di spettatori conquistando il 20,09% di share. Merito del ritorno al trash, con un faccia a faccia (ridicolo) tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti, di un “rientro” (non necessario) di Heidi Baci, e di un tira e molla (irreale) tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Stasera in tv il reality condotto da Alfonso Signorini torna e non mancheranno gli scontri. Vediamo dunque le anticipazioni.

Grande Fratello, anticipazioni stasera

Continuano le turbolenze tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. Dopo il rientro della Baci l'attore, che è accusato dal web di essersi comportato in maniera opprimente nei confronti della ragazza, viene additato dalla Luzzi e da Grecia Colmenares di essere un irrispettoso. Sono volate parole forti e Varrese ha minacciato querele.

Letizia Petris e la frase sulla droga

Focus su Letizia Petris e le sue ultime discutibili dichiarazioni. «Ho tre cose che, se me le toccate, io divento matta.

Grande Fratello, pagelle: Signorini, gira la ruota (2), Alex, impermeabile (4), Greta, ah non era Perla (4), Heidi, confusa (4), Beatrice, granitica (9)

La fotografa di Riccione, che ha trascorso l'infanzia a San Patrignano per la tossicodipendenza dei suoi genitori, si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni infelici, che hanno lasciato interdetti tutti, anche anche gli altri concorrenti. Cosa accadrà stasera?

Garibaldi giú la maschera

Tempesta sulla prima e unica coppia della casa: Beatrice e Garibaldi sempre piú distanti. Brutte notizie per l'attrice alla quale, secondo le anticipazioni di stasera 26 ottobre del Grande Fratello, le verrà mostrato un video in cui il calabrese dirà che fondamentalmente il suo intento era solo divertirsi con lei.

Jane Alexander che fine ha fatto

Ma Jane Alexander che fine ha fatto? Dopo il suo ingresso nella casa (per un faccia a faccia con Beatrice) Signorini le aveva lanciato un invito che lei sembrava avesse accettato: eravamo tutti pronti a vederla varcare la porta rossa come nuova concorrente e invece di lei si sono perse le tracce.

Il televoto

Focus sul televoto. Primo scontro diretto tra i due "nemici" della casa: Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi ssono in nomination. Sarà il pubblico da casa a decreterare chi tra i due sarà chiamato a sfidare Valentina Modini nel televoto eliminatorio di lunedì prossimo.

I sondaggi

In realtà, l'esito del Televoto lo scopriremo lunedì 30 ottobre in diretta. Solo allora scopriremo chi il pubblico ha salvato tra i due. I sondaggi però parlano chiaro.

Al momento Beatrice ha in mano la vittoria. Non particolarmente amata nella Casa, è dall'inizio invece la favorita dal pubblico. Tanto che per molti ha già in tasca la vittoria finale. Al momento, il sondaggio GF 2023 parla chiarissimo: alla domanda chi vuoi salvare, la risposta è Beatrice Luzzi 75, 84% Massimiliano Varrese 24, 16% Riuscirà, Massimiliano a capovolgere i risultati?