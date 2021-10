Giancarlo Magalli a Verissimo smaschera la Bruganelli: «Selfie con Sonia? Una provocazione per Adriana Volpe»

Giancarlo Magalli smaschera la Bruganelli a Verissimo: «Il selfie con Sonia? Una provocazione per Adriana Volpe». Il conduttore sarà uno degli ospiti dell'edizione domenicale condotta da Silvia Tofanin, tra gli argomenti la foto che ha fatto litigare le due opinioniste del Grande Fratello Vip.

Giancarlo Magalli, ospite domenica 3 ottobre a Verissimo, commenta il selfie che Sonia Bruganelli ha postato sui social provocando il disappunto di Adriana Volpe: «Era una foto fatta con un’amica. Sonia l’ha voluta fare perché le piace scherzare e punzecchiare».

A Silvia Toffanin che chiede se ci fosse una dietrologia per far indispettire Adriana Volpe, Magalli non ha dubbi: «L’intento era chiaro: che lei la vedesse e se la prendesse del fatto che Sonia si facesse una foto con uno che lei ha fatto diventare il suo peggior nemico. Io non ho fatto niente». E conclude: «Prendere la vita con leggerezza aiuterebbe, io lo so fare e qualcun’altro no».