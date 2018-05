Franco Di Mare, "fuga" con la baby fidanzata Giulia Berdini a Fregene

Unomattina Estate, da giugno arrivano Massimiliano Ossini e Valentina Bisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FREGENE- Lontano dagli studi della Rai, col suo “Unomattina”si concede una giornata di sole a Fregene. Il giornalista è stato sorpresa da “Nuovo” durante una “fuga” sul litorale romano accomagnato dalla bella fidanzata,I due, che hanno 36 anni di differenza (i 62 di Franco contro i 26 della compagna) si sono fermati prima per un romantico pranzo con scambio di baci in un ristorante e poi si sono spostati in spiaggia per un bagno di sole.Giulia gestisce i servizi del bar della Rai a Roma ed è proprio lì che ha conosciuto Di Mare, che aveva da poco messo fine al suo precedente matrimonio.